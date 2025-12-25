국가 결핵 관리 중추 국립목포병원 거듭난다…전문치료센터 2027년 완공

국립목포병원에 ‘내성결핵전문치료센터’ 설립

2026년 착공 예정, 2027년 12월 완공 목표

총사업비 420억 원 투입, 지하 1층~지상 3층

이미지 확대 국립목포병원 전경.

국가 결핵 관리의 중추적 역할을 수행하고 있는 국립목포병원이 ‘내성결핵전문치료센터’ 건립 추진과 함께 다시 태어난다.25일 질병관리청과 국립목포병원에 따르면 난치성 결핵 환자 치료를 위한 핵심 기반 시설이 될 ‘내성결핵전문치료센터’가 2026년 착공해 2027년 12월 완공을 목표로 추진된다. 센터는 병원 부지 내에 총사업비 420억 원을 투입해 지하 1층~지상 3층 규모로 지어진다.센터는 40병상 규모의 음압격리병동을 포함해 최신 치료·진단 시설을 갖출 예정이다. 완공 시 기존 항결핵제에 내성을 가진 다제내성결핵환자들에게 전문적이고 쾌적한 치료 환경을 제공한다. 또 지역 의료 공백 해소와 국가 결핵 퇴치 역량 강화에 크게 기여할 것으로 기대된다.국립목포병원은 다제내성결핵 등 민간 병원에서 감당하기 어려운 난치성 결핵 환자와 취약계층 환자를 주로 진료하는 호남권역 유일의 국립 결핵 전문 의료기관이다. 하지만 병원 건물이 1990년 지어져 노후화됐고, 감염 예방을 위한 의료진과 환자 간 동선 분리 등에 어려움이 있어 현대화된 격리 치료 시설 확충이 필요한 상황이다.국립목포병원은 또 지역 필수 의료인력 양성과 보건의료 역량 강화를 위해 전남대학교 의과대학과 교류를 확대하기로 했다. 양 기관은 지역 기반 의료인력 양성 모델을 마련하고 의과대학생들이 공공의료 현장을 경험하며 지역 의료에 대한 이해를 높일 수 있는 교육 기반을 확대하기로 지난달 26일 협약을 체결했다.협약에 따라 국립목포병원은 결핵·호흡기 질환 등 지역 필수 의료 분야의 임상 경험과 현장 데이터를 전남대 의대에 제공한다. 전남대 의대는 결핵·공공의료 이해 교육과 임상실습 등 관련 교육 프로그램에 참여한다.임형주 기자