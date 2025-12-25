메뉴
나주 종오리농장, 고병원성 조류인플루엔자 확진

류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2025-12-25 12:04
입력 2025-12-25 12:04

방역지역 집중관리·소독·점검·정밀검사 강화, 방역수칙 준수 당부

나주시 동강면 종오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 확진돼 전남도가 방역 활동을 하고 있다.
나주시 동강면 종오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 확진돼 전남도가 방역 활동을 하고 있다.


전남 나주시 동강면 종오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 확진돼 전남도가 확산 차단에 나섰다.

전남도는 24일 오후 8시쯤 나주시 동강면 종오리 농장에서 고병원성 조류인플루엔자가 확진됨에 따라 추가 확산 방지를 위해 방역지역 집중 관리 및 소독·점검·정밀검사 강화 등 방역 조치를 하고 있다.

전라남도는 현재 전남 영암과 나주 등 가금농장에서 3건의 고병원성 조류인플루엔자가 검출된 데다 야생조류에서도 고병원성 조류인플루엔자가 계속 검출되는 위험한 상황이라고 강조했다.

또 고병원성 조류인플루엔자 확산 차단을 위해 가금 농가들의 전실 출입, 소독 등 핵심 방역 수칙 준수를 당부했다.



고병원성 조류인플루엔자는 24일 현재 전국적으로는 21건이 발생했으며 전남은 영암과 나주 등 3건이 발생했다.

나주 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
