함평군, 지역사랑상품권 발행 평가 ‘우수 지방정부’ 선정

지역민 체감도 높은 지역 상권 활성화 정책 지속 추진 호평

이미지 확대 함평군청 전경.

전남 함평군이 민생 회복과 지역경제 활성화 성과를 인정받아 행정안전부 주관 ‘지역사랑상품권 발행 평가’에서 우수 지방정부로 선정됐다.이번 평가는 지역사랑상품권을 발행하는 전국 192개 지방자치단체를 대상으로, 자체 예산 투입을 통한 발행 노력도와 국비 집행 실적 등을 종합적으로 반영해 점수를 산출하는 방식으로 진행됐다.함평군은 이 가운데 상위 79개 지방정부에 포함되며 우수 지자체로 선정돼 2억 5천만 원의 국비를 추가 확보하는 성과를 거뒀다.함평군은 올해 전년도 대비 70억 원을 증액한 총 308억 원 규모의 함평사랑상품권을 발행해 지역 소비 촉진과 소상공인 매출 회복에 힘써왔다.이와 함께 지난 9월부터 모바일 상품권 20% 캐시백 행사와 지류 상품권 10% 선할인 행사를 추진해 가계 부담을 낮추고 지역 상권 활성화해 호평을 받았다.또 12월부터 모바일 상품권 결제 시 결제 금액의 15%를 캐시백으로 적립하는 정책을 통해 소비 진작 효과를 지속적으로 이어가고 있다.앞서 함평군은 민생 회복 소비쿠폰 지급 평가에서도 상위권에 올라 특별교부세 2억 원을 확보했다.함평군 관계자는 “이번 특별교부세를 함평사랑상품권 운영의 지속성과 민생경제 회복 효과를 높이는 분야에 재투자할 계획”이라며 “앞으로도 군민 체감도가 높은 지역 상권 활성화 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.함평 류지홍 기자