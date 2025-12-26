메뉴
장성군, 전남 농정업무 종합평가 ‘우수상’ 수상

임형주 기자
수정 2025-12-26 10:15
입력 2025-12-26 10:15

식량·원예 분야 최우수, 축산·농식품유통 분야 우수
김한종 군수 “희망 있는 농촌 꾸준히 만들어 가겠다”

이미지 확대
장성군이 전남 농정업무 종합평가에서 종합 우수상을 수상했다. (장성군 제공)
장성군이 전남 농정업무 종합평가에서 종합 우수상을 수상했다. (장성군 제공)


장성군이 전라남도 농정업무 종합평가에서 종합 우수상을 수상했다고 26일 밝혔다. 군은 식량·원예 분야 최우수상, 농식품유통 우수상, 축산 분야 우수상을 수상했다.

이번 평가에서 전남도는 지역 내 21개 시·군을 대상으로 △농업·농촌 활성화 △친환경농업 육성 △식량원예작물 생산 추진 △농산물 판로 확대 및 농식품산업 육성 △환경친화형 녹색축산 육성 △동물방역 및 축산위생 강화 6개 분야 31개 항목을 대상으로 추진 실적을 비교 분석했다.

그 결과 장성군은 전반적인 항목에서 고르게 높은 점수를 받으며 종합 우수상을 수상했다고 밝혔다.

김한종 장성군수는 “농업인과 공무원이 함께 땀 흘리며 노력한 성과”라며 “앞으로도 농업 발전을 견인할 수 있는 실질적인 정책을 추진해 희망이 있는 농촌을 만들어 가겠다”고 말했다.

임형주 기자
