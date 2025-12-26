[인사] 광주·전남경찰청 총경급 인사

광주가 더 많음 전남이 더 많음

광주경찰청과 전남경찰청의 총경 전보 대상자 수를 비교하면?

기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!

원본 이미지입니다.

손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.