전남도, 고향사랑기부금 목표액 10억 원 달성

모금 건수 9천건 돌파, 현장 중심 홍보·체험형 답례품 확대 효과

전남도가 시군과 함께 고향사랑기부박람회를 열고 있다.

전라남도가 26일 현재 고향사랑기부제 모금 목표액 10억 원을 달성했다.26일 현재 전남도는 고향사랑기부제 모금액 10억 원과 모금 건수 9001건을 기록해 올해 목표액 10억 원을 넘어서는 성과를 거뒀다.이는 지난해 같은 기간의 모금액 8억 7999만 원과 모금 건수 8325건보다 모금액은 1.2배, 모금 건수는 1.1배 늘어난 규모다.고향사랑기부제가 지역과 기부자들에게 의미 있는 제도로 자리 잡아 가고 있음을 보여주고 있다.전남도는 올해 고향사랑기부제 활성화를 위해 중앙부처와 공공기관, 유관 기관을 직접 찾아다니는 ‘발로 뛰는 홍보 전략’을 전면에 내세웠다.단순히 제도를 알리는데 그치지 않고, 고향사랑기부제가 담고 있는 지역 상생의 가치와 기부의 의미를 현장에서 직접 전하며 기부 참여의 공감과 신뢰를 쌓았다.전남도와 시군은 지난 5일 도청에서 ‘제1회 고향사랑 기부의 달’ 행사를 열어 행사 현장에서만 575건, 6200만 원의 기부를 접수했고, 하루 동안 전남으로 총 2927건, 3억 6천만 원의 기부금이 모이는 기록을 세웠다.답례품 경쟁력 강화도 성과를 뒷받침했다.기존 농·수·축산물 위주의 답례품에서 나아가 지역 체험형 답례품을 적극 발굴해 전남을 직접 느낄 수 있도록 선택지를 넓혀 기부자의 만족도와 참여도를 높였다.전국 각지와 해외에 거주하는 출향 도민과 전남 사랑애(愛) 서포터즈의 자발적 참여도 힘을 보탰다.강경문 전남도 고향사랑과장은 “고향사랑기부제는 단순한 기부를 넘어 지역과 사람을 다시 연결하는 제도”라며 “기부자의 목소리를 기금사업에 충실히 반영하고 운영의 투명성을 강화해 기부자에게는 더 큰 보람을, 지역에는 실질적 변화를 만들겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자