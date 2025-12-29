‘국립목포대’로 통합 앞 둔 전남도립대…학내 갈등 늑장 대처

학내 갈등 심각 ‘전남도립대’ 윤리위 구성…늑장 대처

학생·교수, “국립목포대로 통합 앞두고 실효성 의문”

이미지 확대 전남도립대학교 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026년 3월 국립목포대로 통합 출범을 앞둔 전남도립대의 학내 갈등이 심각한 가운데, 대학 측이 뒤늦은 대책 마련에 나서 빈축을 사고 있다.29일 전남도립대 등에 따르면, 대학 특정 학과에서 수업 시간이 제대로 지켜지지 않고 강의 내용이 부실하게 진행되고 있다는 학생들의 민원이 끊이지 않았다. 또 교수들이 학생들에게 부당한 대우를 한다는 갑질 의혹이 지속적으로 제기됐다.지난 5월부터 학생들이 학교에 개선 대책을 요구했지만, 대학 측은 별다른 대처를 하지 않았다는 주장이 나왔다. 교무처가 해당 학과에 조사 후 내용을 제출해 달라는 이야기만 했다는 지적도 제기됐다.최근에는 이러한 학내 갈등으로 학교에 경찰이 출동하고, 학생들이 교무처를 찾아가 항의하는 등 문제가 불거졌지만, 제대로 된 진상 조사가 이뤄지지 않았다.사태가 확산되자 대학 측이 윤리위원회를 구성해 뒤늦게 진상 조사에 나서기로 했다. 대학은 교무기획처장을 운영위원장으로, 교수협의회장을 당연직 위원으로 하는 위원회를 구성해 교수와 직원, 학생 간의 분쟁을 조사하도록 했다. 학내 규정에 따라 윤리위 조사 결과를 보고받은 총장은 7일 이내에 후속 조처를 할 수 있다.하지만, 학내 문제를 제기한 학생들과 교수들은 “국립목포대로 통합 대학 출범이 2개월 남짓 남은 상황에서 윤리위 구성 후 진상 조사가 실효성이 있겠느냐”는 의문을 제기하고 있다. 이들은 궁지에 몰린 대학 측의 형식적 늑장 대처라고 지적했다.이에 앞서 경찰은 최근 대리강사 운영과 부실한 학사 운영 등을 확인하기 위해 학생들이 문제 제기한 학과를 압수수색하는 등 강제 수사에 나선 상태다. 전남도 감사관실도 학사 운영과 관련된 전반적인 감사를 진행하고 있다.임형주 기자