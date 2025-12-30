메뉴
지역이 함께 키운 희망, ‘순천시 왕조1동’ 행복장학회 장학금 전달

최종필 기자
최종필 기자
수정 2025-12-30 11:47
입력 2025-12-30 11:47

학생 37명에게 1820만원 수여
10년 동안 1억 1540만원 지급

순천시 왕조1동 행복장학회가 관내 중·고등학생과 대학생 37명에게 장학금 1820만원을 전달했다.
순천시 왕조1동 행복장학회가 지난 29일 왕조1동 행정복지센터에서 관내 중·고등학생과 대학생 37명에게 장학금 1820만원을 전달했다.

왕조1동 행복장학회는 2005년 설립 이후 통장협의회와 동 직원들의 자발적인 참여로 장학기금을 조성해 왔다. 학업에 성실히 임하는 학생과 어려운 여건 속에서도 꿈을 키워가는 학생들을 격려하기 위해 매년 장학사업을 이어왔다. 지난해까지 총 317명의 학생에게 1억 1540만원의 장학금을 지원하며 지역 인재 양성에 꾸준히 힘써왔다.

이번 장학금 수혜자는 중학생 5명, 고등학생 13명, 대학생 19명이다. 성실한 학업 태도와 더불어 가정형편 등 다양한 여건을 종합적으로 고려해 선정됐다. 장학금은 단순한 금전적 지원을 넘어, 지역사회가 학생들의 꿈과 성장을 함께 응원하고 있다는 의미를 담고 있다.

수여식에 참석한 한 학생은 “더 열심히 공부해 받은 마음을 다시 지역에 돌려주고 싶다”고 소감을 전했다.

오종철(통장협의회장) 왕조1동 행복장학회 위원장은 “장학금이 학생들에게 작은 디딤돌이 돼 아이들이 각자의 꿈을 향해 나아가는 데 도움이 되길 바란다”고 응원했다.
신혜정 왕조1동 동장은 “지역공동체가 함께 모은 정성이 학생들에게 실질적인 힘이 되길 바란다”며 “앞으로도 아이들이 안정적으로 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

순천 최종필 기자
