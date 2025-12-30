순천 ‘연향들 도시개발사업’ 기공식 개최···2029년 상반기 완공

48만여㎡ 규모 미래형 복합단지 조성

호텔·리조트 용지 등 앵커시설 유치 기대

이미지 확대 순천 연향들 도시개발사업 기공식에서 주요 내빈들이 시삽 퍼포먼스를 하고 있다.

이미지 확대 순천 ‘연향들 도시개발사업’ 기공식 후 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.

순천시 연향3지구 일대에 걸쳐 있는 ‘연향들’ 공사가 첫 삽을 떴다.시는 공영개발로 추진하는 ‘연향들 도시개발사업’ 기공식을 30일 해룡면 대안리 1186-8 일원 사업부지에서 개최하고, 본격적인 공사에 돌입했다. 이날 기공식에는 지역 주민 등 300여명이 참석해 연향들의 새로운 출발을 축하했다.연향들 도시개발사업은 연향동 800-1번지 일원 약 48만 8000㎡ 부지에 상업시설(호텔·리조트), 준주거용지, 공동주택용지, 복합용지, 업무·판매·공공용지를 복합적으로 배치해 미래형 복합단지를 조성하는 사업이다. 2029년 상반기 완공 예정이다. 특히 호텔·콘도 등 대형 앵커시설과 준주거·판매·업무 기능이 어우러져 지역경제 활성화와 일자리 창출, 세수 확대에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.시 관계자는 “연향들 도시개발사업은 단순한 택지 조성을 넘어 정원문화와 도시가 조화를 이루는 미래형 복합단지를 완성하는 핵심 사업”이라며 “기공식을 기점으로 사업 추진에 속도를 내 연향들이 지역의 새로운 성장 거점이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.지난 11일 전라남도 실시계획인가가 고시됨에 따라 연향들 토지공급(분양)에 대한 관심도 높아지고 있다. 토지공급은 ‘도시개발법 시행령’ 제57조에 따라 경쟁입찰 방식으로 진행한다. 공급가격은 전문 감정평가법인 2개소의 감정을 통해 결정됐다.현재 호텔용지, 판매시설용지, 준주거용지 입찰방법이 순천시청 홈페이지 공고를 통해 안내돼 있다.순천 최종필 기자