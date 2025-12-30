서울 중구, ‘위기가구 발굴 우수’ 보건복지부 장관상

사회보장정보시스템 구축 및 운영평가

이미지 확대 중구 복지사각지대 발굴 보건복지부 장관상 김길성(가운데) 서울 중구청장이 보건복지부 주관 ‘2025년 사회보장정보시스템 구축 및 운영평가’에서 복지사각지대 발굴 분야 우수기관 선정을 축하하고 있다.

중구 제공

서울 중구가 올해 ‘복지사각지대 발굴 분야’ 우수기관으로 선정돼 보건복지부 장관상을 수상했다고 30일 밝혔다.보건복지부 주관으로 진행된 이번 ‘2025년 사회보장정보시스템 구축 및 운영평가’에서는 전국 229개 지방자치단체를 평가한 결과 7개 지자체가 우수기관으로 선정됐다. 중구는 복지사각지대 발굴 시스템을 활용해 위기가구를 적극적으로 찾아내고 시스템 운영 과정에서 현장 의견을 제시한 점에서 높은 평가를 받았다.중구는 앞서 2023년 ‘위기가구 발굴 지원 조례’를 제정하고, 위기가구 발굴 신고 포상금 제도를 도입해 제도적 기반을 강화했다. 가정폭력이나 학대 등 다양한 위험에 통합적으로 대응하기 위해 중구 종합학대예방센터를 개관하고 맞춤형 지원을 펼치고 있다. 중구약사회 등 8개 기관과 업무협약을 맺고 위기가구 조기 발견을 위한 협력망도 강화했다. 복지핫라인과 카카오톡 채널 등 위기 신고 채널도 운영하고 있다.그 결과, 중구는 올해 복지사각지대 위기가구 3300여명을 발굴하고 이 중 510여 가구에 공적 급여와 민간 자원을 연계했다.구 관계자는 “이번 수상은 그동안 복지사각지대 해소를 위한 중구의 꾸준한 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 위기가구를 조기에 발굴하고 도움의 손길이 닿을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자