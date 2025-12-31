청암대학교 치위생과, 제53회 국가시험 100% 합격···2년 연속

개설 20주년 맞아 교육 성과로 저력 입증

청암대학교 치위생과가 한국보건의료인국가시험원이 주관한 ‘2025년도 제53회 치과위생사 국가시험’에서 졸업예정자 전원이 합격했다. 전국 평균 합격률 82.8%를 크게 웃도는 100% 합격률을 기록했다. 이는 지난해 제52회 국가시험에 이어 2년 연속 100% 전원 합격이라는 쾌거다.이번 성과는 청암대학교 치위생과 개설 20주년을 맞이한 해에 이뤄진 결과로, 그 의미를 더욱 깊게 하고 있다.학과는 20년간 축적된 교육 경험과 교수진의 전문성을 기반으로 ▲현장 중심형 교육과정 운영 ▲전공별 맞춤형 학습 지도 ▲임상 실무 역량 강화를 위한 실습 중심 수업 ▲학생 개별 역량을 고려한 지도 교수 책임제를 체계적으로 운영해 왔다. 특히 다년간의 국가시험 지도 경험을 바탕으로 한 밀착형 학습 관리와 지속적인 피드백을 통해 학생들의 학습 완성도를 높여왔다.정은주 치위생과 학과장은 “2년 연속 국가시험 100% 합격은 학생들의 성실한 노력과 교수진의 헌신적인 지도가 함께 만들어낸 값진 성과다”며 “앞으로도 최고 수준의 교육 인프라를 바탕으로 인성과 실력을 겸비한 전문 치과위생사 양성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자