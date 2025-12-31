전남도, 일·생활 균형지수 전국 1위

고용부 평가서 17개 시도 평균보다 7.4점 높은 73.1점

이미지 확대 전남도청 전경.

전라남도의 일·생활 균형지수가 전국에서 가장 높은 것으로 나타났다.고용노동부가 발표한 ‘2024 일·생활 균형지수’ 평가에서 전라남도는 총점 73.1점을 받아 전국 17개 시·도 가운데 1위를 기록했다.고용부는 2018년부터 일과 생활의 조화를 위한 지자체의 정책적 노력을 유도·확산하기 위해 매년 일·생활 균형지수를 발표하고 있다.평가는 ▲근로·휴가시간, 유연근무제 등의 일과 ▲여가·가사 시간의 생활, ▲육아휴직, 보육시설 등의 제도, ▲조례, 홍보 등의 지자체 관심도 등 4개 영역과 가점을 포함해 총 5개 영역, 25개 지표로 이뤄진다.2024년 일·생활 균형지수 평가 결과, 전국 17개 시·도 평균은 65.7점이며 전남은 이보다 7.4점 높은 점수를 기록했다.전남의 일·생활 균형지수는 2023년과 비교해도 9.3점 상승했다.영역별로는 ‘제도’와 ‘지자체 관심도’의 상승 폭이 가장 컸다.이는 일·생활 균형 관련 교육·컨설팅을 통한 가족친화인증기업의 지속적 확대와 함께 ‘공사·출연기관 일·생활 균형 실천다짐 대회’ 개최와 일·생활 균형 유공 표창 수상 등 정책 추진 성과가 반영된 결과다.전남도는 성평등 사회 실현을 목표로 여성 일자리 박람회를 통한 맞춤형 일자리 발굴과 전남형 맞돌봄·맞살림 프로젝트 ‘페어패밀리’ 추진, 경력이음바우처 지원, 일·생활 균형 및 가족친화기업 인증 확대 등 다양한 정책을 추진하고 있다.유미자 전남도 여성가족정책관은 “성별과 관계없이 모두가 행복하고 존중받는 사회를 만들기 위해 다양한 정책을 펼치고 있다”며 “일상 속에서 일·생활 균형 문화를 더 넓게 확산해 도민이 각자의 능력을 충분히 발휘할 수 있도록 뒷받침하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자