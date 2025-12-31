장흥군, 청년·신혼부부 위한 ‘1만원 아파트’ 100세대 건립

총 사업비 419억 투입

2028년까지 85㎡형 등 고품질 공공주택 공급

이미지 확대 만원주택 조감도

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 장흥군이 국토교통부 주관 ‘지역제안형 특화 공공임대주택’ 공모 사업에 최종 선정돼 청년과 신혼부부를 위한 주거 복지 혁신에 나선다.이번 선정은 올해 상반기 전남도의 ‘전남형 만원주택’ 공모 선정에 연이은 성과로 평가받는다.군은 국토부 공모 선정을 통해 확보된 예산을 포함, 총 419억 원의 사업비를 투입한다. 이번 프로젝트는 장흥읍 내에 전용면적 60㎡와 85㎡ 규모의 아파트 100세대를 건립하는 사업이다. 특히 국토부의 특화 공공임대주택 모델을 적용해 단순한 주거 공간 공급을 넘어, 지역 특성과 수요에 맞춘 고품질 주거 환경을 조성할 계획이다.가장 파격적인 혜택은 임대료다. 입주하는 청년과 신혼부부는 월 1만 원이라는 상징적인 금액으로 내 집 마련의 꿈을 설계할 수 있다.군은 이를 통해 장흥바이오식품산업단지 등 인근 산업단지 근로 청년들의 유입을 극대화하고, 젊은 층의 지역 안착을 유도할 방침이다. 단지는 생활 인프라가 완비된 장흥읍내 중심지와 인접해 있다. 2026년 하반기 착공에 들어가 2028년 하반기 준공을 목표로 한다.군 관계자는 “이번 국토교통부 공모 선정은 장흥군의 주거 복지 정책이 중앙정부로부터 그 타당성과 우수성을 인정받은 결과”라며 “국가 지원사업인 만큼 더욱 내실 있게 추진해 청년들이 주거 걱정 없이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 ‘청년 친화 도시 장흥’을 만들겠다”고 밝혔다.장흥 최종필 기자