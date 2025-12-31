순천중·고 총동창회 장학회, 재학생 140명에 장학금 6000만원 전달

누적 장학금 14억 5500만원
순천중·고등학교 총동창회 장학회가 31일 순천고 재학생 140명에게 장학금 6000만원을 전달했다.
이번 장학금은 성적우수 및 일취월장 장학금, 사회배려자 특별장학금, 운동부 장학금, 예체능 인재장학금(동아리, 대내외우수인재) 등 다양한 분야에 걸쳐 수여했다.
순천중고 총동창회 장학회는 지난 3월 성적우수 신입생 선행학습 지원금과 인재육성활동 세미나 초청강사 지원금 등을 지급한 바 있다. 지난 2006년부터 올해까지 14억 5500만원의 장학금을 지급했다.
김용재(고 31회·㈜광일유화 대표) 순천중고 총동창회 장학회 이사장은 “각자의 자리에서 면학과 체육특기 등 기량을 발휘해 준 후배들에게 장학금을 전달할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 총동창회 차원에서 지속적인 후원을 하겠다”고 말했다.
장학금 전달식에는 이문재 순천고 교장을 비롯 임대홍 교감, 서윤동 교무부장과 교사, 전교생들이 함께 했다.
순천 최종필 기자
