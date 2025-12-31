중랑구, ‘돌봄통합과’ 신설로 의료·요양·돌봄을 한 번에

이미지 확대 서울 중랑구 청사 외경. 중랑구 제공

서울 중랑구는 다음 달 1일 조직개편을 시행한다고 31일 밝혔다. 이번 조직개편은 주민의 삶과 맞닿아 있는 행정 기능을 강화하고, 변화하는 지역 상황에 보다 유연하게 대응하기 위한 방향으로 추진됐다.개편의 핵심은 의료·요양·돌봄 기능을 한데 묶어 지원하는 ‘돌봄통합과’ 신설이다. 구는 내년 3월 시행 예정인 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’에 앞서 돌봄 전담 부서를 설치해 어르신 돌봄 수요 증가와 다양한 돌봄 요구에 촘촘하게 대응한다는 계획이다.돌봄통합과는 그동안 여러 부서로 나뉘어 제공되던 보건의료, 건강관리, 요양, 주거·일상생활 지원을 대상자 중심의 통합지원계획에 따라 연계한다. 국민건강보험공단과 의료기관, 복지관, 민간 서비스 기관 등과 협력해 맞춤형 서비스를 제공한다. 이에 맞춰 동 주민센터 복지팀 명칭도 ‘복지1팀’은 ‘돌봄지원팀’, ‘복지2팀’은 ‘돌봄통합팀’으로 변경한다.구는 지난 9월 돌봄통합 태스크포스(TF)팀을 꾸리고, 11월 면목본동 등 4개 동에서 시범사업을 실시해 ‘중랑형 돌봄통합’ 모델을 마련해 왔다.이와 함께 아동청소년과 ‘아동정책팀’은 ‘아동친화정책팀’으로 바꾸고, 공원녹지과에는 ‘장미문화연구소’를 신설해 장미 특화도시 조성도 추진한다.류경기 중랑구청장은 “이번 조직개편은 주민 생활과 가까운 행정을 더 잘 챙기기 위한 변화”라며 “앞으로도 현장의 목소리를 바탕으로, 구민의 일상에 도움이 되는 행정을 이어가겠다”고 말했다.유규상 기자