장성군, (재)장성장학회 100억 기금 달성…지원사업 확대

장성군, (재)장성장학회 100억 기금 달성 성과

김한종 이사장 “장학기금 안정적 운영 하겠다”

이미지 확대 (재)장성장학회가 제2회 정기이사회를 열고 100억 기금 조성 성과를 공유했다. (장성군 제공)

전남 장성군은 재단법인 장성장학회가 장학기금 100억 원 달성 성과와 더불어 학생 지원사업을 확대해 나가기로 했다고 2일 밝혔다.군은 장학기금 100억 원 달성이 장성의 미래 인재 육성을 위한 지역사회의 참여와 공감이 쌓인 소중한 결과물로, 장학회 재정 상황이 안정 단계에 접어들었음을 의미한다고 자체 평가했다.김한종 장성군수(재단 이사장)는 “기부자들의 뜻이 충실하게 실현될 수 있도록 장학기금을 안정적으로 운영해 가겠다”고 각오를 밝혔다.한편, 장성장학회는 기존의 대학생 등록금 지원사업을 확대하고 2026년부터 대학 4학년생 대상 ‘대학생 주거비 지원사업’을 새롭게 추진할 계획이다.임형주 기자