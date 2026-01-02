메뉴
강진군 '고3 학생들 꿈 응원합니다'···1인당 50만원 지원

최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-01-02 09:39
입력 2026-01-02 09:39

진로·진학 준비금 첫 시행
모바일 상품권 지원

강진고에서 개최된 진로·진학 준비금 사전설명회.
강진고에서 개최된 진로·진학 준비금 사전설명회.


“고3 학생들의 꿈과 미래를 응원합니다.”

전남 강진군이 관내 고3 학생들을 위해 1인당 50만원을 지급하는 진로·진학 준비금 지원사업을 첫 시행해 관심을 끈다. 군은 대학 진학 및 취업을 준비하는 고3 학생들에게 필요한 경비를 지원해 학부모의 경제적 부담을 덜어주고, 학생들이 미래를 준비하는 데 실질적인 도움을 주기 위해 사업을 추진한다.

군은 강진군에 주소를 두고 강진군에 소재한 고등학교에 다니는 3학년 재학생을 대상으로 한다. 강진고, 생명과학고, 병영상고, 성전고, 덕수학교 등 5개 학교가 해당된다. 주소지 기준일은 2025년 12월 31일이다. 지원금은 모바일 상품권 형태의 강진사랑상품권으로 지급된다. 군은 정책 발행 상품권 지급을 통해 강진 관내 가맹점 어디서나 사용할 수 있도록 했다.

지원금 신청은 오는 12일부터 23일까지 2주간 진행된다. 신청 후 학교 재학 및 주소 확인을 거쳐 1월 말 지역 상품권 CHAK 앱을 통해 모바일 상품권이 지급될 예정이다. 강진군은 신청 편의를 위해 각 고등학교를 방문, 사전 설명회를 개최해 진학 지원금 신청 안내와 사전 현장 접수를 진행할 계획이다.

강진원 강진군수는 “진학 준비금은 사회에 첫발을 내딛는 고3 학생들에게 경제적인 지원을 통해 더 나은 미래를 준비할 수 있도록 도와주는 의미 있는 마중물”이라며 “군은 학생들이 꿈과 희망을 펼칠 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

군은 이번 진로·진학 준비금 지급 사업뿐만 아니라 학생들의 교육 환경 개선 및 폭넓은 교육 기회 제공을 위해 올해 군비 27억원, 장학재단 8억원 등 총 35억원의 예산으로 중학생 해외 역사문화탐방, 으뜸 인재 육성 사업 등 다양한 교육 지원 사업을 추진할 계획이다.

강진 최종필 기자
