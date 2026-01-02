전남도, ‘어린이 과일 간식’ 지원 확대

국비 사업 전환, 초등 돌봄교실에서 늘봄학교 1~2학년까지 추가

이미지 확대 전남도가 제공하는 ‘어린이 과일 간식’

전라남도는 2일부터 ‘초등 돌봄교실 과일 간식 지원사업’이 국비 사업으로 확대되면서 사업 명칭을 ‘어린이 과일 간식’으로 변경하고 대상을 초등 돌봄교실에서 늘봄학교 1~2학년까지 확대 지원한다.이번 개편은 어린이 식습관 개선과 국내산 제철 과일 소비 촉진을 목표로 교육·돌봄체계 개편에 맞춰 지원 대상을 대폭 확대했다.기존에는 초등 돌봄교실 이용 학생을 대상으로 과일 간식을 제공했으나, 어린이 과일 간식 지원사업에서는 늘봄학교(초등 돌봄교실+방과후학교 통합) 1~2학년 학생에게까지 공급 범위를 확대한다.어린이는 연간 30회, 1회 150g의 국산 제철 과일을 제공받는다.사업 추진 방식도 그동안 도에서 일괄 선정하던 공급업체를 앞으로 시군에서 사업자를 공모 선정해 지역 여건에 맞는 공급 체계를 구축하도록 해 더욱 신속하고 안정적인 공급이 가능해질 전망이다.전남도는 이번 국비사업 전환으로 사업의 지속가능성이 높아지고, 교육·돌봄 체계 변화에 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.특히 국산 과일 소비 확대와 지역 농가 소득 안정에도 긍정적 영향을 줄 것으로 보인다.정원진 전남도 식량원예과장은 “어린이 과일 간식 지원사업은 아이들의 바른 식습관 형성과 건강 증진은 물론, 지역 제철 과일의 안정적 소비를지원하는 점에서 의미가 크다”며 “전남의 우수한 과채류가 교육 돌봄 체계와 연계되는 만큼 생산자·학교·지자체가 상생하도록 적극 지원하겠다”고 말했다.전남도는 지난해 365억 원 규모의 예산을 들여 2199개 어린이집, 유치원 및 초·중·고교 등에 친환경 농산물을 공급하며 학생 건강증진과 지역 농가 소득 기반 강화라는 두 가지 목표를 추진해 왔다.무안 류지홍 기자