광주경찰청, 시민과 함께 만드는 ‘2026년 치안정책’…시민 설문조사 실시

광주경찰청, 시민과 함께 만드는 ‘2026년 치안정책’ 수립

광주시민 대상 ‘치안정책 설문조사’ 실시…1월 19일까지

이미지 확대 광주경찰청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주경찰청은 2일(금)부터 20일(화)까지 19일간 광주광역시민들을 대상으로 ‘2026년 광주경찰청 치안정책 설문조사’를 실시한다고 2일 밝혔다.이번 설문조사는 경찰 중심의 일방적인 치안 활동에서 벗어나, 정책 수립 단계부터 시민의 다양한 의견을 수렴하고 지역 특성에 맞는 ‘수요자 중심의 맞춤형 치안 서비스’를 제공하기 위해 마련됐다고 청은 설명했다.설문 내용은 전반적 안전도·범죄 예방 대응·수사 역량 강화·교통 안전·사회적 약자 보호 등 모두 7개 분야 31개 항목으로 구성됐다. 설문 결과는 2026년 치안정책을 수립하고 운영하는 기초 자료로 활용될 예정이다.설문조사 참여를 원하는 시민은 광주경찰청 및 경찰서 누리집과 SNS 공식 계정을 통해 온라인으로 참여할 수 있다. 참여자 중 추첨을 통해 소정의 경품도 제공한다.김영근 광주경찰청장은 “시민 여러분의 소중한 의견을 치안정책에 반영하기 위해 설문조사를 실시한다”며, “보다 안전한 광주를 만들기 위해 시민 여러분의 많은 참여를 부탁드린다”고 강조했다.임형주 기자