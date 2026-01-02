순천시, 2025년 전남도 산림행정종합평가 ‘우수상’ 수상

2021년·2023년 ‘대상’

순천시가 전라남도에서 주관한 ‘2025년 산림행정종합평가’에서 우수상을 수상했다.이번 평가는 도내 22개 전 시·군을 대상으로 산림재난, 산림자원 육성, 산림복지 인프라 확충 등 산림 분야 중점 추진 시책에 따른 3개 분야 18개 지표에 대해 지난 1년간의 실적을 분야별로 심사했다.시는 산림자원 육성, 산사태 예방, 산림병해충 방제, 임도시설 실적, 칡덩굴 제거 노력, 산림 교육 참여 등 전반적으로 모든 항목에서 높은 점수를 받았다.시는 2021년과 2023년 ‘대상’에 이어 2025년 ‘우수상’까지 받아 뛰어난 산림 행정의 성과를 인정받는 쾌거를 이뤘다.시는 앞으로도 산림자원 육성 확대와 소나무재선충병 피해 지역을 선도적으로 수종 전환하는 등 산주의 부담 없이 복구를 해나갈 예정이다.시 관계자는 “용계산 치유의 숲과 자연휴양림, 야영장 등 산림 치유 활성화를 위해 제도적 기반 및 산업 육성을 적극적으로 펼쳐나가겠다”고 밝혔다.이에 앞서 시는 지난달 전라남도 주관 ‘2025년 나무심기 평가’에서 최우수상을 차지하기도 했다. 전남도가 추진하는 ‘숲속의 전남 만들기 나무심기 평가’는 민·관이 함께 나무를 심어 전남 전역을 아름다운 숲으로 조성하고, 지속 가능한 산림 조성과 체계적인 관리를 도모하기 위해 시행하고 있다.시는 2022년과 2023년 우수상, 2024년 대상에 이어 2025년 최우수상까지 수상하며 4년 연속 수상이라는 의미 있는 성과를 거둬 나무심기 분야에서 선도 도시로서의 입지를 확고히 했다.순천 최종필 기자