국립목포해양대학교, 2026학년도 정시모집 경쟁률 5.27대 1

수시모집 충원율 93.6% 기록

국립목포해양대학교가 '2026학년도 정시모집 원서접수'에서 5.27대 1의 경쟁률을 기록했다.

국립목포해양대학교가 지난달 29일부터 31일까지 진행한 ‘2026학년도 정시모집 원서접수’에서 총 97명 모집에 511명이 지원해 5.27대 1의 경쟁률을 기록했다.전년도 정시모집 경쟁률 4.91대 1에 대비해 크게 상승했다. 이 같은 결과는 학령인구 감소와 수도권 대학 선호 심화 등 어려운 여건 속에서도 대학 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력한 성과로 평가된다.국립목포해양대학교는 앞선 2026학년도 수시모집에서도 694명 모집에 5436명이 지원해 7.83대 1의 경쟁률을 보이며, 광주·전남권 일반대학 가운데 가장 높은 수치를 기록했다.학부(과)별 경쟁률을 보면 해군사관학부(남)가 2명 모집에 36명이 지원해 18.00대 1로 가장 높은 경쟁률을 보였다. 이어 해양건설공학과 11.00대 1(4명 모집/44명 지원), 조선해양공학과 7.50대 1(4명/30명), 환경·생명공학과 6.75대 1(8명/54명), 해양메카트로닉스학부 6.29대 1(7명/44명) 등의 순으로 나타났다.서광철 국립목포해양대 입학학생처장은 “국립목포해양대학교는 국내에서 유이한 해양특성화 대학으로, 전국 국·공립대학 취업률 1위를 달성하고 있다”고 강조했다. 그는 “실습선 운영, 피복비 및 생활관 이용에 대한 국비 지원과 승선근무예비역 제도를 통한 대체복무 인정 등의 강점이 높은 관심으로 이어져 수시·정시모집 모두에서 전년 대비 경쟁률이 크게 상승한 것으로 분석된다”고 밝혔다.목포 최종필 기자