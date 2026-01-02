구례 화엄주차장 올해부터 ‘무료 개방’ 운영

구례군, 지리산국립공원 전남사무소와 협력 결실

이미지 확대 구례 화엄주차장이 올해부터 무료 개방한다.

구례 화엄주차장이 올해부터 무료로 개방된다.구례군은 이달부터 화엄주차장을 무료로 개방해 운영을 시작했다고 2일 밝혔다. 군은 지리산국립공원 방문객들에게 편리한 주차 공간을 제공하고 지역민과 관광객들에게 더 나은 환경을 조성하기 위해 국립공원공단 지리산국립공원 전남사무소와 무료 개방 계약을 체결했다.화엄사 일대는 매년 수많은 관광객이 찾는 명소지만 관광 시즌에는 주차 공간 문제로 불편함을 겪는 경우가 많았다. 군은 이 같은 문제를 해결하기 위해 지리산국립공원 전남사무소와 협력해 화엄주차장의 무료 개방을 결정했다.군은 이번 조치가 지역 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다. 더 많은 관광객이 구례를 방문할 수 있도록 다양한 관광 인프라를 강화할 예정이다.군 관계자는 “화엄주차장의 무료 개방은 지역 관광 활성화와 구례를 방문하는 관광객들에게 보다 편리한 환경을 제공하기 위한 중요한 첫걸음이다”며 “향후 지속적으로 편의시설을 개선하고, 관광객들의 안전한 이용을 보장할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.구례 최종필 기자