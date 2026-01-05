메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

장성군 오경식 악기장…전라남도 무형유산 지정

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
임형주 기자
수정 2026-01-05 16:05
입력 2026-01-05 16:05

장성군 북하면 출신 오경식 악기장…전남 문화유산 지정
고(故) 강사원 선생 사사, 장구 전통 제작 기법 계승 발전

이미지 확대
전남 장성군 오경식 악기장이 전라남도 무형유산에 지정됐다. (장성군 제공)
전남 장성군 오경식 악기장이 전라남도 무형유산에 지정됐다. (장성군 제공)


전남 장성군 오경식 악기장이 전라남도 무형유산으로 지정됐다.

1947년 북하면 월성리에서 태어난 오경식 악기장은 1999년 전남도 악기장 보유자인 고(故) 강사원 선생으로부터 장구 전통 제작 기법을 사사받았다. 그는 서남규-강사원 선생으로 이어지는 전라남도 장구 제작의 전통을 계승하고 있다.

오 악기장은 전국국악대전 국무총리상 등 다수의 수상 경력을 보유하고 있으며, 전국국악대전 심사위원으로도 활동했다. 현재 고향 북하면에서 지수공방을 운영하고 있다.

전남도는 전통 국악기 명맥이 단절 위기에 놓인 상황에서, 오 악기장이 전통 기법 보존·전승의 중심 역할을 하고 있다는 점을 높이 평가해 무형유산으로 지정했다.

김한종 장성군수는 “전통 국악기 제작의 전통을 계승하는 무형유산 보유자가 장성에서 발굴되어 매우 뜻깊다”면서 “많은 사람이 전통 악기에 관심을 가질 수 있도록, 앞으로도 활발하게 활동해 주시기 바란다”고 밝혔다.

한편, 이번 오경식 악기장의 지정으로 장성군은 가야금병창 김은숙, 소목장 설이환 선생과 함께 모두 3명의 전남 무형유산을 보유하게 됐다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
오경식 악기장이 전라남도 무형유산으로 지정된 이유는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기