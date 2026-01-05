장흥군, ‘동계 전지훈련팀의 메카로’···10일간 9000명 방문

전남 스포츠과학센터 연계해 체력측정, 훈련프로그램 제공

전남 장흥군에 2026년 동계 전지훈련을 위한 전국의 우수 초등부 축구팀 31개팀 9000여명의 선수단이 찾는다. 이번 전지훈련은 오는 9일부터 18일까지 10일간 장흥군 일원에서 진행된다.군은 심천공원축구장, 실내체육관, 풋살장 등 주요 공공체육시설을 대상으로 안전점검을 마쳤다. 또 숙박 및 음식업 종사자들을 대상으로 친절교육을 하는 등 동계 훈련팀 맞이에 만전을 기하고 있다.동계훈련에 참여하는 선수들에게 더욱 풍부한 경험을 제공하기 위해 다양한 교육 프로그램도 마련했다. 방문단에는 해동사, 동학농민혁명기념관, 천문과학관 등을 통해 지역 특색을 살린 프로그램을 제공한다. 공공체육시설 사용료를 면제하는 혜택도 지원된다.특히 장흥군에 위치한 도내 유일의 전라남도스포츠과학센터와 연계해 참가 선수들의 체력 측정을 실시하고, 이를 바탕으로 체계적이고 과학적인 훈련 프로그램을 제공할 계획이다. 다양한 교육 프로그램과 체계적 지원은 훈련의 질을 한층 높여 성과를 극대화할 수 있을 것으로 보인다.군 관계자는 “이번 동계훈련을 통해 참가 선수들의 성과를 극대화할 수 있도록 체계적인 환경을 제공할 것”이라며 “지역 경제에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다”고 밝혔다.장흥 최종필 기자