고향사랑기부제 모금액 전남 1위는···고흥군 35억 9000만원

전년 대비 약 286% 증가

2000만원 기부자는 8명

이미지 확대 2025년 고향사랑기부금 전남 1위를 기록한 고흥군청 청사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고흥군이 2025년 한 해 동안 고향사랑기부제를 통해 총 35억 9000만원의 기부금을 모금해 전라남도 22개 시·군 가운데 1위를 기록했다. 이번 실적은 2024년 모금액 9억 3000만원 대비 약 286% 증가한 수치다. 고흥군 고향사랑기부제가 단기간의 일회성 성과를 넘어 안정적인 모금 기반을 구축했음을 보여주는 결과로 분석된다.군은 현장 중심의 홍보 강화와 민간 플랫폼 연계를 통한 기부 접근성 확대, 기부자 예우 프로그램 운영, 지역 농수특산물을 활용한 답례품 경쟁력 제고 등 기부자 중심의 운영 전략을 지속적으로 추진해 왔다. 이러한 노력이 전국 각지의 참여로 이어지며 모금 실적 증가를 이끌었다.아울러 2025년 지정기부는 소아청소년과 의료기관 지원 분야에 집중돼 전체 지정기부의 약 77.5%를 차지했다. 이는 지역 의료 공백 해소라는 명확한 목적 제시를 통해 기부자의 공감과 신뢰를 이끌어 낸 결과다.기부자 구성 측면에서도 전국 각지의 향우회원과 100만원 이상 고액 기부자의 참여가 모금 확대를 견인했다. 10만원 단위의 소액 기부자 또한 주를 이루며 고향사랑기부제의 폭넓은 참여 기반을 형성했다. 특히 100만원 이상 고액 기부자 260명이 총 6억 8653만원을 기부하며 제도의 안정적 성장을 뒷받침했다. 최고 기부 한도인 2000만원을 낸 최고액 기부자도 8명으로 집계됐다.매월 꾸준히 기부에 참여한 기부자가 12개월 동안 총 760여만원을 기부하는 사례도 확인돼, 일회성 참여를 넘어 지속적인 나눔 문화가 확산하고 있음을 보여줬다.이번 성과는 고향사랑기부제 운영 전반에 대한 신뢰를 차근차근 쌓아온 지속적인 노력의 결실이라는 점에서 의미가 크다. 군은 앞으로도 기부금 사용의 투명성을 높이고 지역 실정에 맞는 지정기부사업을 지속 발굴해 고향사랑기부제가 지역 발전을 뒷받침하는 재원으로 기능할 수 있도록 운영해 나갈 계획이다.군 행정과 관계자는 “2025년 전남 1위 기록은 기부자 한 분 한 분의 따뜻한 선택이 모여 만들어진 값진 결과”라며 “앞으로도 고흥군 고향사랑기부제가 지역과 기부자가 함께 성장하는 제도로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편 행정안전부 주요업무 추진계획에 따라 2026년부터는 10만원 초과 20만원 이하 기부 구간의 세액공제가 44%로 확대돼, 중·소액 기부자의 참여 여건이 한층 개선될 예정이다.고흥 최종필 기자