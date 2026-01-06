중졸 검정고시 1타 강사… ‘강남인강’에 다 있네

5일부터 강남인강 홈페이지서 수강 가능

서울 강남구는 온라인 학습 플랫폼 강남인강을 통해 중졸 검정고시 수험생을 위한 ‘검정고시 압축 클래스’를 새로 선보인다. 강좌는 5일부터 강남인강 홈페이지를 통해 수강할 수 있다.검정고시 압축 클래스는 2026~2027년 중졸 검정고시 대비 과정이다. 국어·영어·수학·사회·과학 전 과목을 아우르는 단기 완성형 커리큘럼이 특징이다. 특히 학업 공백이 있거나 공부할 시간이 부족한 성인 수험생을 위해 출제 빈도가 높은 핵심 개념과 기출 문제 중심으로 구성했다.강남인강 중등부 내신 강좌의 정예 강사진이 이 강좌를 진행한다. 국어는 최서연, 영어 송현우, 수학 박광한, 사회 유소진, 과학 김중렬 강사가 참여했다. 강의는 총 229개 강의, 229시간이다.강남인강은 이번 강좌를 통해 가격 경쟁력도 확보했다. 시중 타 플랫폼 유사 강좌는 전 과목 수강 시 약 40만원 이상의 비용이 든다. 반면 검정고시 압축 클래스는 정회원 회비 5만원으로 전 과목을 무제한 수강할 수 있다. 경제적 부담으로 학습 기회를 놓쳤던 학습자의 접근성을 높일 것으로 기대된다.또 시험 직전 학습을 돕기 위해 ‘30분 압축 특강’을 별도로 제공한다. 시험 전날 핵심 개념과 출제 포인트를 빠르게 정리할 수 있도록 구성했다. 조성명 강남구청장은 “이번 신규 강좌를 통해 검정고시 준비생들의 시간과 비용의 부담을 줄이고, 누구나 자신의 속도에 맞춰 학습할 수 있는 환경을 제공하겠다”면서 “앞으로도 다양한 학습자의 수요를 고려해 새로운 교육 콘텐츠를 꾸준히 확대하겠다”고 말했다.김동현 기자