국립순천대 2026학년도 정시모집 7.72대 1···글로컬대학 국립대학 중 가장 높아

호남지역 주요대학 중 경쟁률 1위

글로컬대학 성과 가시화

이미지 확대 국립순천대학교가 2026학년도 신입생 정시모집 원서접수 마감 결과 7.72대 1의 경쟁률을 기록했다. 전국 국립대학 중에서도 두 번째로 높은 경쟁률이다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국립순천대학교가 2026학년도 신입생 정시모집 원서접수 마감 결과, 모집인원 165명에 총 1273명(정원 내·외 기준)이 지원해 7.72대 1의 경쟁률을 기록했다.이번 결과는 글로컬대학으로 선정된 국립대학 가운데 가장 높다. 전국 국립대학 중에서도 두 번째로 높은 경쟁률이다. 앞선 수시모집에서 92.7%의 높은 등록률을 기록한 데 이어, 정시모집에서도 수험생의 지원이 집중되면서 입학 모집 전형의 안정성과 신뢰도를 동시에 입증했다.이는 호남지역 주요 대학 가운데 가장 높은 경쟁률(정원내·외)로, 전년도 4.97대 1 대비 큰 폭으로 상승한 수치다. 학령인구 감소와 입시 환경 변화로 지역 대학 전반이 어려움을 겪는 상황 속에서 거둔 성과라는 점에서 의미가 크다.특히 △약학과(25.25대 1) △영어교육과(11대 1) △애니메이션·문화콘텐츠스쿨 예체능분야(10.50대 1) 등 주요 모집단위에서 높은 경쟁률을 보이며 수험생들의 집중 지원을 확인했다.국립순천대는 글로컬대학30 선정, 고교교육 기여대학 지원사업 선정, RISE사업 선정, 지역인재육성지원사업 선정, 국립대학육성사업 성과 창출 등을 통해 교육 여건과 입학 전형의 질적 고도화를 지속적으로 추진중이다. 최근 대규모 교육·연구 인프라 확충을 위한 정부 재정 확보로 중장기 성장 기반도 한층 강화하고 있다.강희순 입학처장은 “입시 환경 변화 속에서 국립순천대의 교육 혁신 방향인 학생 전공선택권 확대 노력이 수험생들에게 전달 돼 경쟁률 상승으로 이어졌다”며 “앞으로도 고교 교육과정과의 연계를 강화하고, 학생이 입학 이후 전공과 진로를 주체적으로 설계할 수 있도록 입학 전형과 교육 체계를 지속적으로 높여나가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자