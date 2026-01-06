메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

성동구, 병오년 새해 성동 가족 청렴 시무식 개최

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-01-06 14:51
입력 2026-01-06 14:51
이미지 확대
정원오 성동구청장이 지난 2일 청렴 시무식에서 신년사를 말하고 있는 모습. 성동구 제공
정원오 성동구청장이 지난 2일 청렴 시무식에서 신년사를 말하고 있는 모습. 성동구 제공


서울 성동구는 지난 2일 청렴 시무식을 개최했다고 6일 밝혔다.

올해 시무식에서는 구청장 신년사, 신임 부구청장 취임 인사와 지난해 하반기 우수공무원 및 모범공무원 정부포상 수여가 진행됐다. 직원 대표는 공무원 헌장을 낭독했다.

구는 지난해 국민권익위원회 주관 공공기관 종합청렴도 평가에서 4년 연속 우수 등급인 2등급을 달성했다. 올해도 ▲부패 사전 예방을 위한 리스크 관리 ▲자체감사 강화 및 익명 신고 활성화를 통한 부패 사후관리 ▲청렴 감수성 향상을 위한 참여형 시책 추진을 통해 신뢰받는 구정을 더욱 공고히 할 계획이다.

정원오 구청장은 신년사에서 “대내외적으로 성동이 가장 살고 싶은 도시로 손꼽히게 된 것은 직원들의 헌신과 노력 덕분”이라며 “앞으로도 청렴한 행정과 폭넓은 소통으로 구민의 평온한 일상을 지킬 수 있도록 책임과 역할을 다할 것”이라고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
성동구가 국민권익위원회 청렴도 평가에서 우수등급을 받은 연속 기간은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기