‘시민이 묻고 시장이 답하다’ 순천시···2026 시민과의 대화

5일부터 23일까지 읍면동 순회

찾아가는 현장 소통

이미지 확대 순천시가 5일 서면을 시작으로 23일까지 24개 읍·면·동을 순회하며 '2026 시민과의 대화'를 개최한다.

순천시가 5일 서면을 시작으로 23일까지 24개 읍·면·동을 순회하며 ‘2026 시민과의 대화’를 개최한다.시는 이번 행사를 시정 운영 방향을 시민과 공유하고, 현장의 목소리를 직접 듣는 소통 행정의 장으로 마련했다. 시민이 궁금해하는 정책의 방향을 알기 쉽게 설명하고, 지역에서 체감하는 다양한 의견을 직접 듣겠다는 취지다.이번 시민과의 대화에서는 노관규 시장이 직접 2026년 시정 운영 계획을 설명하고, 주요 역점 사업과 추진 일정, 기대 효과 등을 시민 눈높이에 맞춰 안내한다. 이어지는 대화 시간에는 시민 건의와 질의에 답변하며, 사안별 해결 방안을 함께 모색할 예정이다.생활 불편 사항과 지역 현안, 정책 제안 등 현장에서 접수된 의견 가운데 즉시 조치가 가능한 사안은 신속히 처리하고, 추가 검토가 필요한 사항은 관계 부서와 연계해 후속 조치를 이어갈 계획이다. 접수된 건의 사항은 분야별로 분류해 즉시·단기·중장기 과제로 체계적으로 관리하고, 처리 결과를 시민에게 투명하게 안내할 방침이다. 반복적으로 제기되는 건의 사항에 대해서는 원인을 분석해 제도 개선 과제로 묶어 종합 대책을 마련해나가기로 했다.노 시장은 “시민과의 대화는 정책을 일방적으로 알리는 자리가 아닌 시민이 시정의 주체로 참여하는 과정이다”라며 “읍·면·동의 특성과 현안을 면밀히 살피고, 시민이 체감할 수 있는 해결책을 마련하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자