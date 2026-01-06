마포 레드로드 ‘청년장사꾼 인큐베이터’ 변신

청년상인 반년살이 프로그램 운영

이미지 확대 박강수 서울 마포구청장이 지난 5일 홍대 레드로드에서 열린 마포 청년상인 반년살이 개점식에서 축하 인사를 하고 있다.

마포구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 마포구가 청년 장사꾼들의 인큐베이터가 된다.마포구는 지난 5일 레드로드에서 청년이 실제 상권에서 가게를 운영하며 창업 경험을 쌓을 수 있는 ‘청년상인 반년살이’ 점포 5곳의 문을 열었다.청년상인 반년살이는 국내외 관광객이 많이 찾는 홍대 레드로드 R5 일대에 7.5㎡ 규모의 창업 체험형 점포를 제공하는 사업이다. 여기에 멘토링 프로그램도 지원해 청년들이 제대로 장사를 할 수 있게 도와준다.이번 사업은 지난해 12월 공모를 통해 총 5개 팀이 최종 선정됐다. 이들은 ▲한국 전통 도자기·자개 공예품 ▲레드로드 캐릭터 굿즈 ▲한지 공예 소품 ▲사진 기반 디자인 굿즈 ▲외국인 관광객을 겨냥한 K-푸드 등 지역 특색을 살린 상품을 선보인다.청년살이 반년살이는 6개월 단위로 운영된다. 판매 품목은 한국적 특색을 담은 공예품과 기념품, 관광형 상품 및 체험 콘텐츠로 구성된다. 참여 청년은 화요일부터 일요일까지 주 6일 동안 영업을 할 수 있다. 프로그램에 참여자는 오후 1시부터 오후 9시까지 점포를 필수 운영해야 한다. 점포 사용료는 월 22만원이다. 여기에는 관리비와 부가세 등이 포함됐다.박강수 마포구청장은 “청년상인 반년살이는 단순한 가게가 아니라, 청년의 아이디어가 시장과 만나고 도전이 경험으로, 경험이 성장으로 이어지는 소중한 기회의 장”이라며, “오늘 문을 여는 청년상점 하나하나가 지역을 대표하는 브랜드로 성장하고, 또 다른 청년들에게 희망과 용기가 되길 바란다”고 말했다.김동현 기자