진교훈 강서구청장, 첫 간부회의서 현장 중심 ‘소통행정’ 강조

진교훈 서울 강서구청장이 6일 구청 대회의실에서 열린 ‘2026년 첫 확대간부회의’에서 현장 중심의 소통행정의 중요성을 강조했다.

이미지 확대 강서구 2026년 첫 확대간부회의 진교훈(오른쪽) 서울 강서구청장이 6일 올해 들어 처음 열린 확대간부회의에서 발언하고 있다.

강서구 제공

그러면서 그는 “주민과의 최일선 접점인 동주민센터의 역할이 특히 중요하다”며 “동장부터 솔선수범해 현장을 찾아 취약계층의 안부를 살피고 불편한 점은 없는지 주민과 함께 소통하는 밀착행정을 해야 한다”고 주문했다.

진 구청장은 국장과 부서장 전원이 참석한 이날 회의에서 주요 현안을 보고받은 뒤 “주민 불편사항을 직접 찾아다니면서 현장의 어려움을 해결하려는 자세가 중요하다”며 취임 이후 줄곧 강조해왔던 현장 중심의 구정 운영 방향을 재차 설명했다.이어 문제가 발생했을 때 방치하면 주변으로 확대된다는 ‘깨진 유리창 이론’을 언급하며 “생활쓰레기 무단 투기 등 주민 생활불편과 직접적인 관계가 있는 사안은 빠른 시일 안에 해결하고 재발 방지를 위한 꾸준한 노력을 기울여야 한다”고 말했다.김주연 기자