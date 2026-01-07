전남도, 중국 투자유치설명회서 해상풍력 등 소개

주요 산업단지와 외국인 투자유치 중점지역, 투자 인센티브 등 설명

이미지 확대 중국 지자체 투자유치설명회.

전라남도는 이재명 대통령의 중국 국빈 방문과 연계한 산업통상부의 지자체 투자유치설명회에서 해상풍력과 데이터센터 등 지역 전략산업을 소개하고 관심 기업과 개별 면담을 펼쳤다.6일 베이징에서 열린 설명회에는 전남도 등 전국 광역시·도 6개 기관이 참석해 중국 유망 투자기업을 대상으로 각 지역의 투자환경과 전략산업을 소개했다.전남도는 주요 산업단지와 외국인 투자유치 중점지역과 역점 투자유치 분야, 투자 인센티브와 행정지원체계 등을 집중 설명했다.특히 해상풍력과 신에너지, 데이터센터, 이차전지 등 전남도의 전략산업을 중심으로 중국 기업의 높은 관심을 받아 일부 기업과는 구체적 투자 내용에 대한 개별 면담도 진행했다.전남도는 이번 중국 투자유치 설명회를 통해 중국 기업의 투자 수요를 직접 확인하고 관련 기업의 협력 가능성을 구체화하는 한편 지역 전략산업 중심의 맞춤형 투자유치 활동을 지속해서 확대할 방침이다.무안 류지홍 기자