일 잘하는 고흥군, 2025년 대통령상 상 등 기관 표창 ‘52관왕’

군정 다방면에 고른 성과

재정 인센티브 9억여원 받아

이미지 확대 고흥군청 청사 전경

전남 고흥군이 2025년 한 해 동안 대통령상과 국무총리상을 포함해 총 52개 분야에서 기관표창을 수상했다. 이를 통해 재정 인센티브 9억원을 확보하는 등 군정 전반의 정책 역량과 행정 실행력을 대외적으로 입증하고 있다.군은 ▲대통령상 1건 ▲국무총리상 1건 ▲장·차관급 표창 11건 ▲전라남도지사 표창 24건 ▲기타 15건 등 중앙정부와 전라남도 등으로부터 고르게 성과를 거뒀다. 특히 노사문화 우수행정기관 대통령상과 주소정책 업무 유공 국무총리상을 수상하며 행정의 신뢰성과 정책 완성도를 동시에 인정받았다.분야별로는 행정·기획 분야에서 정부합동평가 전라남도 1위를 달성하고, 민선 8기 공약이행 평가 전국 최고 등급(SA)을 받았다. 경제·산업 분야에서는 지방물가 안정관리 평가 가등급을 획득했으며, 지역경제 활성화 평가에서는 우수기관으로 선정됐다.이와 함께 농업·귀농귀촌, 보건·복지, 환경·안전 분야에서도 귀농어 귀촌 우수 시군 최우수상, 지방자치단체 건강증진사업 우수기관, 대한민국 새단장 추진 최우수 지자체로 선정되는 등 군정 전반에서 고른 성과를 거뒀다.특히 군 3대 미래전략 중 하나인 드론 분야에서는 K-드론 배송 상용화 사업 우수기관 평가에서 최우수상을 수상하며 미래산업의 경쟁력을 입증해 고흥군의 정책 추진 역량을 분명히 보여줬다.군 행정과 관계자는 “이번 성과는 군민을 중심에 두고 현장에서 묵묵히 역할을 해 온 공직자와 군민이 함께 만들어낸 결과”라며 “2026년에는 축적된 행정 성과를 군민이 체감하는 변화로 연결해 고흥의 경쟁력을 한 단계 더 끌어올리겠다”고 말했다.고흥 최종필 기자