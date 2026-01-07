김영록 전남지사, 광주·전남 행정통합 신속 추진 강조

빠른 통합으로 교부세 추가 배분과 공공기관 유치 등 선점

이미지 확대 김영록 전남지사가 7일 도청에서 실국장 정책회의를 주재하고 도정 현안에 대해 논의하고 있다.

김영록 전남지사가 7일 광주·전남 행정통합의 신속한 추진을 강조하고 나섰다.김영록 지사는 이날 도청에서 실국 정책회의를 열고 “광주·전남 행정통합을 위해 추진기획단이 빨리 기본 골격을 만들어 의회에 빨리 보고하고 광주·전남 범시도민추진협의회를 만들어 심의토록 하는 등 시도민들의 의견을 들어 신속하게 추진하자“고 말했다.이어 “국가와 협의해 균형발전기금을 마련토록 해 낙후지역을 배려함으로써 광주·전남 모든 지역이 고르게 발전토록 추진해야 한다”며 “특히 다른 시·도 먼저 통합을 추진함으로써 교부세 추가 배분 등 여러 가지 유리한 고지를 선점할 수 있다”고 강조했다.특히 “공공기관의 경우 농협중앙회를 비롯해 지역과 연관이 큰 한국지역난방공사와 한국환경공단 등을 유치하는 데도 많은 도움이 될 것으로 판단한다”고 밝혔다.김 지사는 또 “2021년 통합 추진 때는 광주군공항 무안 이전 등 여러 문제로 어려웠지만 최근 광주군공항 이전 6자 TF 합의가 이뤄졌고, 정부가 여러 가지 과감한 인센티브를 제시해 이번이 아니면 기회가 없을 것같아 통합을 결심했다”고 설명했다.김 지사는 오는 8일 전남도의회에 열리는 비공개 의원총회에 참석해 광주·전남 행정통합 추진 계획 등을 보고할 예정이다.한편 도의회는 당초 의원총회에서 행정통합과 관련, 의견을 수합해 입장을 발표할 예정이었으나 전남도의 브리핑을 듣고 다음 주쯤 2차 의원총회를 열어 입장을 밝힐 것으로 알려졌다.무안 류지홍 기자