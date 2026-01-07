메뉴
담양군, 공직자 소통 프로그램 ‘마주 온(溫)데이’ 운영

임형주 기자
수정 2026-01-07 16:30
입력 2026-01-07 16:30

담양군 실과단소·읍·면 서무 담당 공직자 간 소통의 장 마련
매월 다양한 주제로 직원들간 의견 나눔 자리…큰 호응 얻어

이미지 확대
정철원 담양군수가 6일 직원들과 소통하고 의견을 나누는 자리를 갖고 있다. (담양군 제공)
정철원 담양군수가 6일 직원들과 소통하고 의견을 나누는 자리를 갖고 있다. (담양군 제공)


전남 담양군은 공직자 간 소통 강화를 위한 내부 소통 프로그램인 ‘마주 온(溫)데이’를 앞으로도 꾸준히 운영한다고 7일 밝혔다.

‘마주 온(溫)데이’는 서로 마주 보며 소통하고 따뜻한 마음을 나누자는 취지로 마련된 프로그램으로, 전 직원을 대상으로 매월 다양한 주제로 운영된다.

군은 정기적인 소통을 통해 조직 내 의견을 공유하고, 업무 수행 과정에서의 애로사항을 청취하며, 신규 임용 직원과 근무 경력이 비교적 짧은 직원들의 업무 적응과 내부 소통을 돕는다.

지난 6일 진행된 행사는 병오년 새해를 맞아 부서 내 지원 업무를 담당하는 실과단소 및 읍‧면 서무 담당자를 대상으로 진행됐다.

행사에서는 공직 생활 전반에 대한 의견과 건의 사항을 나누고, 서무 담당자 간 업무 경험을 공유하는 시간으로 채워졌다.

이날 행사에 참석한 한 신규 공직자는 “같은 업무를 담당하는 직원들과 함께 소통하며 업무에 대한 조언을 들을 수 있어 많은 도움이 됐다”고 소감을 밝혔다.


군은 앞으로도 공직자 간 소통과 협업을 위한 다양한 내부 프로그램을 운영해 안정적인 행정 운영을 도모할 계획이라고 밝혔다.

임형주 기자
