완도군, 해양치유로 동계 전지훈련 지원

류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-01-07 17:38
입력 2026-01-07 17:38

올해 초까지 5개 종목, 67개 팀, 1842명 전지훈련 예정

이미지 확대
완도군이 동계 전지훈련 선수들의 체력 회복과 치유를 위해 다양한 해양치유 프로그램을 제공하고 있다.
완도군이 동계 전지훈련 선수들의 체력 회복과 치유를 위해 다양한 해양치유 프로그램을 제공하고 있다.


온화한 기후와 해양 치유시설 등으로 동계 전지훈련지로 각광을 받고 있는 전남 완도군이 올해부터 해양치유 프로그램을 선수들에게 제공하기로 해 관심이 쏠리고 있다.

완도군은 올해 초까지 5개 종목, 67개 팀, 1842명이 전지훈련을 할 예정이며, 지난 26일부터 경기대학교와 수원대학교 등 8개 축구팀이 훈련에 들어갔다.

1월 중순부터는 배드민턴과 소프트 테니스, 테니스, 초등부 축구팀이 순차적으로 찾는다.

이에 완도군은 동계 전지훈련 선수들의 체력 회복과 몸과 마음을 치유할 수 있도록 청정한 해양환경과 다양한 해양자원을 활용한 해양치유 프로그램을 제공하기로 했다.

완도를 찾은 동계 훈련 선수들은 전국 최초 해양치유 시설인 완도해양치유센터에서 16개의 테라피 시설을 이용할 수 있다.

저주파 테라피는 근육 강화 및 통증 완화, 명상 풀은 전신 이완, 비쉬 테라피는 수압 마사지로 피로를 푸는 데 도움이 될 전망이다.

또 건강 측정실의 체형 분석기를 통해 체형 측정 및 분석(체성분 검사, 인바디 등) 서비스를 제공하여 해양치유 프로그램 전후 신체 변화를 파악할 수 있다.

전지훈련 선수단 전용 그룹 운동(GX)룸을 개방해 스트레칭 및 휴식 공간도 제공한다.

동계훈련 선수들은 훈련 후 진행한 해양치유 프로그램에 대한 만족감을 드러냈다.

곽태원 수원대학교 축구팀 감독은 “해양치유 프로그램을 처음 해 봤는데 선수들이 컨디션을 단계적으로 회복하는 데 도움이 됐다”며 “매년 동계 훈련에 완도를 방문할 예정”이라고 말했다.
완도군 관계자는 “해양치유를 접목한 전지훈련은 완도에서만 할 수 있다”며 “앞으로도 다른 지역과 차별화된 전지훈련 환경을 조성해 더 많은 선수가 완도를 방문해 지역 경제 활성화에도 기여하도록 하겠다”고 말했다.

완도 류지홍 기자
