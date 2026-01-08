메뉴
신안군, 농어촌 기본소득 신청 접수 시작…월 20만 원 지역사랑상품권 지급

임형주 기자
수정 2026-01-08 10:09
입력 2026-01-08 10:09

농어촌 기본소득 신청 접수…월 20만 원 ‘지역사랑상품권’ 지급
2025년 10월 31일 기준, 대상자 3만 9816명…실거주 확인 후 선정

전남 신안군청 전경
전남 신안군청 전경


전남 신안군은 1월 23일까지 관내 읍면사무소에서 ‘농어촌 기본소득’ 신청을 접수한다고 8일 밝혔다.

군에 따르면 신청 대상은 2024년 10월 31일 기준 신안군에 주소를 둔 주민이며, 예정 대상자는 약 3만 9816명이다. 2024년 10월 20일 이후 전입자는 최소 3개월 실거주 확인 후 우선순위에 따라 선정된다.

군은 2월 중순까지 심사를 거쳐 최종 대상자를 확정하고, 2월 말부터 기본소득을 지급할 예정이다. 기본소득은 월 20만 원으로, 지역사랑상품권 선불카드로 지급되며 신안군 내 지역사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다.

대리 신청이 제한돼 본인 방문이 원칙이지만, 군은 주민 불편을 최소화하기 위해 마을 담당 공무원이 경로당 등 다중시설을 방문하는 ‘찾아가는 신청 창구’를 운영한다.

임형주 기자
