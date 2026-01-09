나주 오리농장서 조류인플루엔자 항원 검출

전남도, 발생 농장 초동방역팀 투입·출입통제·신속 살처분

이미지 확대 전라남도가 9일 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출된 나주 오리농장의 출입 통제와 소독 등 방역 조치를 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남도가 9일 나주 다시면의 육용오리농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 방역에 나섰다‘해당 농장은 육용오리 2만 7천여 마리를 사육하는 해당 농장은 농장주인이 오리 폐사가 늘자 방역 당국에 신고했다.전남도동물위생시험소에서 시료를 채취해 정밀검사한 결과 H5형 조류인플루엔자 항원이 검출됐으며, 농림축산검역본부에서 최종 고병원성 여부를 판명 중이다.전남도는 해당 농장의 출입 통제와 소독 등 방역 조치에 나서는 한편 추가 확산 방지와 감염 개체 조기 검출을 위해 발생농장 방역지역(10km) 가금농장과 발생농장을 방문한 사람, 출입 차량, 농장시설 등 정밀검사를 하고 있다.또 추가 확산 차단을 위해 발생 농장의 선제적 살처분과 청소·소독과 함께 주변 지역 환경오염 차단을 위한 사후 관리에 나설 방침이다.이와 함께 지역 오리농장과 관련 축산시설(도축장·사료공장 등), 축산차량에 대해 24시간 일시 이동 중지 명령을 내리고 가금농장과 축산 관계 시설의 일제 소독 실시에 들어갔다.유덕규 전남도 농축산식품국장은 “추가 확산 방지를 위해 가금농장과 관련 축산시설에서는 농장, 시설, 차량 등을 꼼꼼히 세척·소독해달라”며 “가금농가는 기본 방역 수칙을 반드시 지켜달라”고 당부했다.9일 현재 고병원성 조류인플루엔자는 전국에서 33건, 전남은 나주, 영암에서 6건이 발생했다.나주 류지홍 기자