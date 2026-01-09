성남시민 10명 중 8명 “10년 후에도 성남에 살고 싶다”

생활 만족도 상승…‘매우 만족’ 응답 4년 새 3배 증가

이미지 확대 성남시청사 전경

경기 성남시민 10명 가운데 8명은 10년 뒤에도 성남에 계속 살고 싶어 하는 것으로 나타났다. 생활 전반에 대한 만족도는 4년 전 보다 크게 높아졌다.성남시는 지난해 8월 20일부터 9월 3일까지 진행한 ‘제15회 사회조사’ 결과를 9일 발표했다.이번 조사는 표본으로 선정된 1590가구의 만 15세 이상 시민을 대상으로 복지, 주거·교통, 문화·여가 등 7개 분야 57개 문항을 온·오프라인 방식으로 조사했다.조사 결과, 응답자의 78.1%가 10년 후에도 성남에서 살고 싶다고 답했다. 이는 2021년 조사와 비교해 8.0%포인트 늘어난 수치다.성남시 생활 전반에 만족한다고 응답한 비율은 94.0%에 달했다. 특히 전반적인 생활에 ‘매우 만족한다’고 응답한 비율은 6.0%로, 4년 전보다 3배 증가했다.성남에서 태어나지 않았지만 성남을 고향처럼 느낀다고 답한 시민도 61.4%로 집계됐다.시민들이 떠올리는 성남의 대표 이미지는 ‘수도권 교통 중심도시’가 27.6%로 가장 많았고, ‘탄천’ 18.7%, ‘첨단산업도시’ 18.3%가 뒤를 이었다.대중교통 만족도도 개선된 것으로 나타났다. 지하철 이용에 만족한다고 응답한 시민은 59.0%였고, 시내·마을버스 이용 만족도는 48.8%로 2021년보다 10.0%포인트 상승했다.성남에 가장 필요한 공공시설로는 공영주차장이 32.8%로 가장 많이 꼽혔고, 공원·녹지·산책로가 30.8%로 뒤를 이었다. 지속 가능한 발전과 원도심·신도심 균형 발전을 위해 필요한 정책 분야로는 주거 정책이 41.6%로 가장 높은 응답을 보였다.근로 여건에 대해서는 만족한다는 응답이 40.1%로, 만족하지 않는다는 응답 11.9%보다 세 배 이상 많았다.성남시 관계자는 “시민 삶의 만족도를 점수로 환산하면 10점 만점에 6.5점으로, 같은 해 경기도 평균보다 높고 2021년 성남시 만족도보다도 상승했다”며 “조사 결과를 면밀히 분석해 시정에 반영해 나가겠다”고 밝혔다.이번 조사의 표본오차는 ±3.5%, 신뢰수준은 95%다. 향후 국가 통계 점검 과정에서 일부 수치가 조정될 가능성도 있다.한상봉 기자