“대전충남 행정통합 여파” 천안·아산, 서산·태안 ‘통합 들썩’

이완섭 서산시장이 8일 2026년 새해 언론인과 대화를 하고 있다.

천안아산통합시민연대는 8일 천안아산역 일원에서 천안·아산 통합을 위한 서명운동을 하고 있다.

오세현 아산시장이 신년 언론 브리핑에서 질문에 답변을 하고 있다.

대전·충남 행정통합 논의가 급물살을 타면서 서산과 태안, 천안과 아산에서 충남 시군들의 통합 여론이 연일 화두다.10일 서산시에 따르면 지난 8일 이완섭 시장은 시청사에서 신년 언론인 간담회를 열었다.이날 이 시장은 인접한 태안군과의 재통합에 대한 질문에 “어느 시점에 논의가 시작된다면 적극적으로 동참하겠다”며 찬성 입장을 표명했다.이 시장은 “예전 한 몸이었던 서산과 태안 인구가 모두 감소 상황에서 다시 합해지면 시너지 효과를 늘리고 지역 발전을 견인하는 데 좋지 않겠나 하는 입장을 기회 있을 때마다 피력해 왔다”고 설명했다.그러나 통합 대상의 한 축인 태안군에서는 분리 이후 자체적으로 잘 성장해 왔다며, 인구 감소 이유로 통합 논의는 적절치 않다며 시군 통합을 평가절하하는 분위기다.서산시와 태안군은 서산군으로 한 몸이었다가 1989년 분리됐다. 당시 8만 5000여명이었던 태안군 인구는 지난해 말 6만명 이하로 떨어졌다. 서산시도 지난해 12월 말 17만 2438명으로 감소하며 인접한 당진시에도 추월당했다.각종 선거 때마다 거론되는 천안시와 아산시 통합도 6월 지방선거를 앞두고 지역 정치권에서 이슈다.시민단체 등으로 구성됐다고 밝힌 천안아산통합시민연대는 8일 천안아산역 일원에서 천안·아산 통합을 위한 서명운동을 전개했다.이들은 천안과 아산이 이미 생활권과 경제권을 공유하는 하나의 도시로, 행정 통합을 통해 시민 편의를 개선하고 지역 경쟁력을 강화해야 한다고 주장한다.시민연대는 온·오프라인을 통해 10만명 서명운동을 이어가며 국회 토론회 개최 등을 계획 중이다.김학민 공동위원장은 “충남대전 통합 논의가 진행되는 시점에서, 천안과 아산이 각자 분절된 상태로 남는다면 충청권은 다시 대전 중심의 구조로 회귀해 지역 불균형이 심화될 수 있다”며 “천안·아산 통합은 상생 경제 기반으로 대전과 비슷하거나 그 이상의 성장 잠재력을 가진 새로운 거점도시로 발전할 수 있다”고 말했다.그러나 아산시는 통합은 실익이 없다며 반대 의사가 분명하다.오세현 아산시장은 8일 신년 언론브리핑에서 아산과 천안의 통합과 관련한 질의에 “광역시로 승격이 아닌 통합은 반대한다”며 일축했다.오 시장은 “아산과 천안의 통합은 양 도시에 돌아올 혜택과 장점 등이 없다”며 “광역시를 전제로 주민 간 공감대가 형성되면 통합은 가능하다고 본다. 편익 시설 확대 등 시민의 삶을 바꿀 수 있는 실질적인 권한과 책임 등이 이양될 수 있기 때문”이라고 설명했다.천안 이종익 기자