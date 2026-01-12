전남도, 세계 예술의 중심지 뉴욕에서 수묵 특별전 개최

30일까지 뉴욕한국문화원서 특별전, 회화·사진·퍼포먼스 등 다채

이미지 확대 전남도가 지난 9일(현지 시간) 뉴욕에서 전남국제수묵비엔날레 뉴욕 수묵 특별전을 열고 있다.

전라남도가 케이(K)-수묵의 세계화를 위해 미국 뉴욕한국문화원과 공동으로 오는 30일까지 21일간 전남국제수묵비엔날레 뉴욕 수묵 특별전 개최한다.‘뉴욕, 뉴잉크(New York, New Ink)’를 주제로 열리는 이번 특별전은 케이-수묵의 확장성을 알리고 차기 연도에 개최될 수묵비엔날레의 성공을 위해 2019년부터 매년 개최하는 해외 수묵 전시 사업 일환이다.지난 9일(현지 시간) 열린 개막식에서는 강효석 전남도 문화융성국장, 김천수 뉴욕한국문화원장, 론킴, 에드워드 브론스타인 뉴욕주 하원의원, 유시연 뉴욕호남향우회장 등 주요 내빈과 예술인 등 300여 명이 참석해 남도 수묵의 세계화 가능성을 확인했다.이날 개막식에서는 부대행사로 한복 퍼포먼스와 수묵 정신을 체험하기 위한 정광희 작가의 일획 긋기 시연 등이 펼쳐졌다.특별전은 수묵의 전통을 현대적 감각으로 재해석하고 수묵이 지닌 광활한 스펙트럼을 제시하는 의미 있는 행사였다는 현지 평가가 이어졌다.윤재갑 수묵비엔날레 총감독이 기획한 이번 전시는 구성연, 한영섭, 케이윤, 이이남, 설박, 강운, 김상연 등 전남 출신 유명 작가 등이 대거 참여해 케이-수묵의 우수성을 전 세계에 알리고 있다.또 수묵 예술의 전통을 기반으로 한 회화, 사진, 퍼포먼스, 영상, 설치 등 다양한 장르의 현대적 작품으로 관람객에게 예술적 경험을 선사하고 있다.강효석 문화융성국장은 개막식에서 “세계 예술의 중심지 뉴욕에서 열리는 수묵 전시가 세계 미술인에게 신선한 반향을 일으키길 바란다”며 “수묵이 세계를 이끌 케이-콘텐츠로 자리잡도록 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자