담양군, 올해도 농기계 임대료 50% 감면 혜택

고물가․인건비 상승 속 농업인 경영 부담 완화 기대

이미지 확대 담양군이 2025년에 이어 올해도 농기계 임대료를 50% 할인 하기로 했다. (담양군 제공)

전남 담양군은 고물가와 인건비 상승으로 어려움을 겪고 있는 지역 농업인의 경영 부담 완화를 위해 지난해에 이어 올해도 농기계 임대료 50% 감면 혜택을 이어간다고 12일 밝혔다.군 농업기술센터에 따르면 2023년 한 해 동안 농기계 임대서비스를 이용한 농가는 총 5960농가로, 전체 임대료 수입은 9800만 원에 달해 높은 이용률을 바탕으로 농업인들의 영농 활동에 실질적인 도움이 된 것으로 분석됐다.이번 임대료 감면 연장 조치는 농촌 인력 부족과 영농 자재비 상승에 대응하기 위한 농가 지원 정책의 하나로, 관내 농업인 중 농기계임대사업소 본소, 남부지소, 서부지소 가입 회원 누구에게나 적용된다. 농업인들은 트랙터 등 모든 기종을 50% 할인된 금액으로 이용할 수 있다.군 관계자는 “지난해 많은 농업인이 임대료 감면 혜택을 통해 영농 부담을 덜 수 있었다”며 “올해도 지속적인 지원이 필요하다고 판단해 감면 조치를 연장하게 됐다”고 밝혔다. 그는 “단순한 임대료 감면에 그치지 않고 농기계의 철저한 유지관리와 신규 기종 확충을 통해 서비스 만족도를 더욱 높여 나가겠다”고 강조했다.한편 담양군은 농기계 임대 사업과 함께 농기계 운용이 어려운 농업인들을 위한 농작업 대행 서비스와 현장 안전교육도 함께 추진하고 있다.임형주 기자