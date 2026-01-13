순천경찰서, 치안종합성과평가 12년 연속 ‘S등급’ 달성···전남 지역 1위

전국 1위 대통령 표창에 이어 12년 연속 최고 등급

전남청 1위의 꾸준한 치안 성과 입증

이미지 확대 순천경찰서 전경

순천경찰서가 전라남도경찰청 주관 치안종합성과평가에서 12년 연속 최고 등급인 ‘S등급(전남청 1위)’을 달성했다. 주민 안전을 최우선으로 한 예방 중심 치안 활동의 성과를 다시 한 번 입증받아 시민들의 박수를 받고 있다.치안종합성과평가는 범죄 예방, 현장 대응, 교통 안전, 수사 역량, 주민 체감 안전도 등 경찰 활동 전반을 종합적으로 평가하는 제도다. 지난해 전국 259개 경찰서 중 1위 치안 성과 우수경찰관서로 선정돼 대통령 단체표창을 수상한 데 이어 2025년 전남청 1위의 치안 수준을 유지하며 명실상부한 ‘치안 우수 관서’로서의 위상을 확고히 했다.특히 도농복합지역이라는 지역 특성을 반영한 맞춤형 치안 서비스와 주민 밀착형 경찰 활동을 강화하고, 지역사회 및 유관기관과 협업을 통해 범죄 발생 요인을 사전에 차단하는 데 주력해 왔다.김대원 순천경찰서장은 “12년 연속 전남청 내 1위인 S등급 달성은 시민 여러분의 신뢰와 현장 직원들의 헌신이 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 예방 중심 경찰 활동을 통해 안전한 순천, 행복한 시민을 지켜나가겠다”고 말했다.순천 최종필 기자