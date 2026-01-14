성동구, 옥수역·행당동 등 신규 공영주차장 97면 확대

지난해 옥수역, 행당동, 사근동 등 3곳 설치

올해는 도선동·용답동 노후 시설 개선 추진

이미지 확대 서울 성동구 옥수동의 ‘옥수공영주차장’ 입구.

성동구 제공

서울 성동구는 지난해 총 97면 규모의 신규 공영주차장을 확충했다고 14일 밝혔다. 새로 마련한 공영주차장은 총 3곳, 97면으로 옥수역 공영주차장 32면, 행당동 공영주차장 48면, 옛 사근동 청사 부지 거주자우선주차장 17면이다. 이번 확충으로 공영주차장은 총 36곳, 3593면이 운영된다.‘옥수역 공영주차장’은 옥수역과 한강 나들목으로 이동이 편리한 옥수역 하부 철도 유휴부지에 조성했다. 전기차 이용자들을 위한 급속 충전시설을 갖췄으며, 안전을 위한 차량 울타리도 설치했다. 옥수역, 한강 나들목, 옥수 자전거대여소 인근에 설치돼 접근 편의성이 크다.그동안 공영주차장이 없던 행당동에는 행당7구역 재개발 사업의 공공 기여를 통해 지난해 9월, 48면 규모의 공영주차장이 새롭게 문을 열었다. 또한 옛 사근동 청사 건물 철거 부지를 활용해 임시 거주자우선주차장 17면을 확보해 사근동길 일대 주민들에게 주차 공간을 조성했다.또 구는 올해 특별교부세 5억 원을 확보해 도선동과 용답동 공영주차장의 노후 시설 개선 사업에 본격 착수할 계획이다. 폐쇄회로(CC) TV 사각지대 해소, 바닥 정비 및 도색 등을 실시한다.이와 함께 대규모 상가, 종교시설, 학교 등 다양한 민간 부설주차장을 개방해 실질적인 주차 공간을 확대하고, 공유 주차 앱 등을 활용한 ‘스마트 주차공유’ 사업도 추진할 계획이다. 부설주차장 개방 사업에 참여하는 건물에는 주차장 시설 개선비를 최대 3000만원까지 지원한다. 또 공유 주차를 통해 주차 공간을 제공할 경우 주차 요금의 일부를 정산받을 수 있게 했다.정원오 구청장은 “앞으로도 유휴 공간을 적극 활용하여 주차 걱정 없는 생활 환경이 조성될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.유규상 기자