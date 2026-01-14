담양군, 2026년 ‘붉은 말의 해’ 고향사랑기부 이벤트 추진

고향사랑 이벤트, 1월 15일부터 2월 18일까지

추첨 통해 네이버페이 포인트·담양 딸기 증정

이미지 확대 전남 담양군 고향사랑기부제 이벤트 홍보 포스터. (담양군 제공)

전남 담양군이 2026년 병오년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 1월 15일부터 2월 18일까지 고향사랑기부 이벤트를 실시한다고 14일 밝혔다.이번 이벤트는 행사 기간 담양군에 10만원 이상 기부하면 자동 응모되는 방식으로 진행되며, 참여자에게는 추첨을 통해 네이버페이 포인트와 담양 딸기가 경품으로 제공된다.먼저 새해 기부 참여 분위기 조성을 위해 이벤트 기간 내 선착순 기부자 200명에게 네이버페이 포인트 5000원권을 증정한다. 또한 2026년 붉은 말의 해를 기념해 말띠 기부자 중 26명을 무작위로 추첨하여 네이버페이 포인트 1만원권을 지급함으로써 기부 참여의 즐거움을 더할 계획이다.아울러 신규 답례품인 ‘담양 딸기’를 경품으로 제공하는 특별 행사도 마련한다. 기부 순번이 26번, 126번, 226번, 260번, 266번에 해당하는 기부자 5명과 무작위 추첨을 통해 선정된 15명 등 총 20명에게 고품질 담양 딸기 2kg을 추가 경품으로 제공한다. 이벤트 관련 세부 사항은 담양군 공식 누리집과 SNS를 통해 확인할 수 있다.군 관계자는 “새해를 맞아 고향사랑기부제를 널리 알리고 기부 문화를 확산시키기 위해 이번 이벤트를 마련했다”며 “많은 분의 관심과 참여를 바라며, 앞으로도 고향사랑기부제 활성화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.고향사랑기부제는 개인이 주소지 외 지방자치단체(광역‧기초)에 연간 2000만원 한도 내에서 기부할 수 있는 제도로, 올해부터는 10만원 초과 20만원 이하 구간의 세액공제율이 기존 16.5%에서 44%로 대폭 상향된다.한편 담양군에 기부할 경우 기부일로부터 1년간 주요 공영 관광지인 죽녹원, 소쇄원, 메타세쿼이아길, 한국대나무박물관, 한재골 수목정원에 대해 무료입장 혜택도 받을 수 있다.임형주 기자