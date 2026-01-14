완도군, 반값 관광택시 타고 힐링 여행하세요!

운행 요금 기본 2시간에 5만 원, 이용일 2일 전 예약 필수

이미지 확대 완도 반값 관광 택시 이용 안내 홍보물.

전남 완도군이 관광객의 이동 편의성을 높이고 관광 활성화를 위해 ‘관광 택시’를 운영한다.‘완도 관광택시’는 자가용을 이용하지 않는 관광객이 관광지를 편하게 둘러볼 수 있도록 택시 기사와 함께 이동하며 문화·관광 정보 등을 안내해 주는 사업이다.관광택시는 체도(육지)권의 경우 완도읍, 군외면, 신지면, 고금면, 약산면에서 이용이 가능하며 도서 지역은 청산면에서 이용할 수 있다.택시 요금은 체도(육지)권의 경우 2시간에 5만 원, 3시간은 7만 원, 5시간은 10만 원이며 청산면은 1시간에 5만 원, 2시간에 7만 원으로 요금의 50%는 완도군이 지원한다.관광택시 이용을 희망하는 관광객은 이용 2일 전까지 완도 관광택시(☎061-555-8582)로 연락해 사전 예약을 해야 한다.완도군 관계자는 “반값 관광택시를 이용하면 이동이 편리하고 택시 기사의 안내까지 받을 수 있다”며 “관광택시를 활용해 매력 있는 완도 관광지를 두루두루 둘러보시길 바란다”라고 말했다.완도 류지홍 기자