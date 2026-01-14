메뉴
완도군, 반값 관광택시 타고 힐링 여행하세요!

류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-01-14 17:05
입력 2026-01-14 17:05

운행 요금 기본 2시간에 5만 원, 이용일 2일 전 예약 필수

이미지 확대
완도 반값 관광 택시 이용 안내 홍보물.
완도 반값 관광 택시 이용 안내 홍보물.


전남 완도군이 관광객의 이동 편의성을 높이고 관광 활성화를 위해 ‘관광 택시’를 운영한다.

‘완도 관광택시’는 자가용을 이용하지 않는 관광객이 관광지를 편하게 둘러볼 수 있도록 택시 기사와 함께 이동하며 문화·관광 정보 등을 안내해 주는 사업이다.

관광택시는 체도(육지)권의 경우 완도읍, 군외면, 신지면, 고금면, 약산면에서 이용이 가능하며 도서 지역은 청산면에서 이용할 수 있다.

택시 요금은 체도(육지)권의 경우 2시간에 5만 원, 3시간은 7만 원, 5시간은 10만 원이며 청산면은 1시간에 5만 원, 2시간에 7만 원으로 요금의 50%는 완도군이 지원한다.

관광택시 이용을 희망하는 관광객은 이용 2일 전까지 완도 관광택시(☎061-555-8582)로 연락해 사전 예약을 해야 한다.
완도군 관계자는 “반값 관광택시를 이용하면 이동이 편리하고 택시 기사의 안내까지 받을 수 있다”며 “관광택시를 활용해 매력 있는 완도 관광지를 두루두루 둘러보시길 바란다”라고 말했다.

완도 류지홍 기자
