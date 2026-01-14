도봉구청 브레이킹팀, 신규 감독·선수 영입

이미지 확대 오언석(왼쪽 여섯번째) 도봉구청장이 신규 감독·선수 입단식 기념사진을 촬영하는 모습.

서울 도봉구는 신광현 감독이 도봉구청 브레이킹팀의 지휘봉을 잡는다고 14일 밝혔다.신 감독은 제106회 전국체육대회 서울시 브레이킹팀 코치를 역임했고, 선수로서는 2002년 브레이킹 세계 5대 메이저 대회 중 하나인 ‘배틀 오브 더 이어’(BOTY)에서 아시아 팀 최초로 우승을 거머쥐기도 했다.구는 올해 청소년부 유망주 송민지 선수도 영입했다. 송 선수는 ‘2025 브레이킹 K-파이널 대회’ 청소년부 비걸(B-girl) 부문 1위를 차지한 바 있다.팀에는 지난해 ‘브레이킹K’ 1, 2차, 파이널 대회에서 내리 고등부 1위를 차지한 엄혜성 선수도 활약 중이다.오언석 구청장은 “선수들이 최상의 컨디션에서 훈련하고 실력을 발휘할 수 있도록 그 지원에 최선을 다하도록 하겠다”고 말했다.한편 구청 브레이킹팀은 2023년 창단 이후 아시안게임 은메달 획득, 파리올림픽 출전, 전국체전 브레이킹 종목 전국 최초 금메달·동메달을 획득하고, 올해는 국가대표 선수 배출이라는 성과를 냈다.유규상 기자