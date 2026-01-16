메뉴
성동구, ‘어학·자격시험’ 응시료 지원…청년 취업 돕는다

유규상 기자
수정 2026-01-16 13:38
입력 2026-01-16 13:38
이미지 확대
서울 성동구 행당동 성동구청 전경. 성동구 제공
서울 성동구 행당동 성동구청 전경.
성동구 제공


서울 성동구는 취업을 준비 중인 미취업 청년들의 경제적인 부담을 덜어주기 위해 올해 ‘어학 및 자격시험’의 응시료를 지원한다고 16일 밝혔다.

지원 대상은 신청일 기준 성동구에 주민등록을 두고 3개월 이상 거주한 19~39세(1987~2007년생) 미취업 청년이다. 고용보험 가입자라도 주 30시간 이하 근무자나 3개월 이하 단기 근로자는 지원 대상에 포함된다.

지원 금액은 생애 1회 최대 10만원으로, 예산 소진 시까지 선착순으로 지급된다. 토익, 토익스피킹, HSK, JLPT 등 어학시험 16종을 비롯해 국가기술·전문자격시험, 국가공인 민간자격시험, 한국사능력검정시험 등 900여종이 지원 대상이다. 신청은 지난해 12월 이후 시행된 시험에 한해 가능하다.

이 사업은 2024년 8월 처음 도입돼 지난해 480명, 올해 1187명이 지원을 받아 현재까지 총 1667명의 청년이 혜택을 받았다.

신청 기간은 매월 1~15일이며, 12월은 1~10일까지다. 성동구청 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 구는 대상 여부를 확인한 뒤 매월 말 응시료를 지급할 예정이다.

정원오 구청장은 “앞으로도 청년들이 희망찬 미래를 그려나갈 수 있도록 실질적으로 체감할 수 있는 청년 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

