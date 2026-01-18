여수광양항 북극항로 거점항만 육성 전략 본격화···연구용역 착수

전남도 등 3개 지자체 협력

국가계획 반영 건의 위한 사전 준비·국비 확보 총력

이미지 확대 여수광양항 북극항로 거점항만 육성 전략 연구용역 착수보고회 모습. 광양시 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여수광양항을 북극항로 거점항만으로 육성하기 위한 전략 연구가 본격화된다.전라남도와 여수·광양시가 북극항로 시대를 대비한 여수광양항 발전 전략을 위해 손을 잡아 눈길을 끈다. 3개 지자체는 지난 16일 광양시청에서 여수광양항 북극항로 거점항만 육성 전략 연구용역 착수 보고회를 열고, 추진 방향과 주요 과업을 공유하며 의견을 나눴다. 이번 연구용역은 지난해 하반기 여수광양항 유관기관 간 실무회의에서 필요성이 지속적으로 제기된 데 따른 후속 조치다. 광양시 추가경정예산에서 1억원을 확보해 추진하고 있다. 용역 기간은 이달부터 오는 7월까지 6개월이다.용역은 북극항로 개척 본격화에 대응해 여수광양항의 역할과 강점을 분석하고, 거점항만 육성을 위한 전략과 실행과제를 도출하는 데 초점을 맞춘다. 또 항만·물류·에너지 등 연관 분야와의 연계 가능성을 검토해 사업화 방향을 구체화할 계획이다.해양수산부는 북극항로 거점항만 조성 계획 수립을 위한 용역을 올해 상반기 중 착수할 것으로 예상된다. 광양시는 해수부 용역 시기에 맞춰 연구용역을 선제적으로 마무리하고, 도출된 과제가 국가계획에 반영될 수 있도록 건의하는 등 중앙정부와의 정책 연계를 강화할 방침이다.광양시 관계자는 “여수광양항은 LNG 터미널과 LNG 벙커링 시설을 모두 갖춘 항만으로 북극 자원을 직접 소비할 수 있는 대규모 제조기업이 집적돼 있어 북극항로 거점항만으로서 잠재력이 높다”고 강조했다. 이어 “내실 있는 용역 추진과 광주·전남 통합에 따른 국가 균형발전 정책에 맞춰 여수광양항 개발과 국비 확보에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.한편 시는 광양항 관련 사업 발굴과 검토의 전문성을 높이기 위해 항만·물류·에너지 등 관련 분야 전문가로 구성된 ‘북극항로 용역 자문 TF’를 별도로 구성했다. 이달 중 자문 회의를 개최해 심도 있는 논의를 이어갈 계획이다.광양 최종필 기자