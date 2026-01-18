20일부터 건강도시 서울 담은 ‘서울플래너 2026’ 판매한다

서울디자인재단 ‘DDP디자인스토어’ 매장 등

서울시는 오는 20일부터 ‘건강도시 서울’이란 주제를 담은 업무수첩 ‘서울플래너 2026’ 일반에 판매한다고 18일 밝혔다.서울플래너 2026은 올해의 서울색 ‘모닝옐로우’(Morning Yellow)로 서울의 건강함과 활력을 표현했다. 겉표지에는 힘차게 출발하는 트랙(경주로)을 연상하게 하는 숫자 26이 적혀있다. 최근 많이 쓰이는 노출 양장제본 방식으로 면을 자유롭게 펼칠 수 있어 편리하게 쓸 수 있다. 서울디자인재단 ‘DDP디자인스토어’ 온·오프라인 매장이나 서울관광재단 ‘서울마이소울샵 서울관광플라자점’ 등에서 구매할 수 있다.김지형 서울시 총무과장은 “공무원은 물론 시민과 관광객까지 더 많은 분이 플래너를 사용하며 서울의 매력을 함께 느끼고 경험하길 바란다”고 말했다.김주연 기자